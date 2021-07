© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per l’Allargamento, Oliver Varhelyi, è atteso in Armenia l'8 luglio per una visita di due giorni. Lo ha riferito il ministero degli Esteri di Erevan. Secondo quanto si legge in una nota del ministero, lo scopo della visita è riaffermare la disponibilità dell'Ue a promuovere la stabilità e la prevedibilità nella regione del Caucaso meridionale. (Rum)