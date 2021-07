Giustizia: Garavaglia, giusto sentire voce cittadini su riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Referendum sono sempre “un’espressione di libertà e la giustizia è un tema delicato su cui ci sono tante cose da sistemare”. Lo ha affermato il ministro de Turismo, Massimo Garavaglia, che questa mattina ha presenziato all’avvio della raccolta di firme per il referendum sulla giustizia. “Credo sia giusto sentire la voce del popolo”, ha aggiunto il ministro ricordando che in particolare si pone il tema della “funzionalità degli enti locali” anche perché ormai “è difficile trovare qualcuno che si immoli per fare l’amministratore pubblico: la difficoltà ad amministrare sta diventando un’urgenza". (Rin)