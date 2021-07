Sardegna: cambi al vertice della Polstrada e della Questura di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo dirigente Pio Russo è il nuovo vicario della Questura di Cagliari. Sostituisce Giovanni Marziano che assume l'incarico di dirigente regionale della Polstrada. Pio Russo è entrato in polizia nel 1988, è stato dirigente della Polstrada di Salerno e nel 2010 di Firenze. Nel 2013 ha ricoperto l'incarico di dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e nel 2015 quello di vice Questore vicario della Questura di Pavia. Giovanni Marziano è stato vicario della Questura di Cagliari. Ha lavorato prima con il Questore, Pierluigi D'Angelo e successivamente con Paolo Rossi. Entrato in Polizia nel 1989 è stato al Reparto Mobile di Genova e poi è stato assegnato alla Questura di Catania dove ha ricoperto numerosi incarichi. Dal dicembre del 2015 al settembre 2017 è stato Dirigente del Commissariato di Acireale quindi Vicario del Questore di Vibo Valentia sino al 5 maggio 2019, per poi arrivare alla Questura di Cagliari con lo stesso incarico. (Rsc)