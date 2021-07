Lavoro: Draghi, tassi di crescita più elevati e sostenibili per ripresa occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario raggiungere tassi di crescita più elevati e sostenibili che non nel recente passato, per aiutare non solo chi non aveva un lavoro prima della pandemia, ma anche chi lo ha perso in questi mesi e chi potrebbe perderlo nei prossimi anni. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi all'adunanza solenne dell'Accademia Nazionale dei Lincei, a chiusura dell'Anno accademico. "Le restrizioni di questi mesi hanno cambiato le nostre abitudini di consumo e i nostri modelli produttivi. La digitalizzazione delle imprese in Europa, e in particolare delle piccole aziende, è avvenuta l’anno scorso con una rapidità molto maggiore – alcuni dicono addirittura sette volte - rispetto agli anni precedenti. È una buona notizia, che però ci impone di pensare a chi subirà le conseguenze negative di queste trasformazioni", ha aggiunto Draghi, parlando in particolare dei lavoratori con competenze più basse, i cui impieghi sono particolarmente a rischio nell’era della digitalizzazione. (Rin)