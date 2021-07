Sicurezza: Molteni, maggiori tutele e garanzie, necessari Taser e body cam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, afferma: "Oggi alla stazione Termini ho espresso la mia vicinanza e la mia solidarietà alla Polizia di Stato e al poliziotto indagato 'per atto dovuto' per aver ferito l'extracomunitario ghanese che minacciava cittadini e agenti brandendo un coltello proprio qui a Termini. Solidarietà e vicinanza agli uomini e donne in divisa - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -, ma oggi soprattutto un impegno: investire in sicurezza, perché il solo plauso al loro impegno e al loro lavoro non basta più. E' necessario garantire ai servitori dello Stato maggiori tutele e garanzie, a partire dalle tutele legali". Molteni aggiunge: "Bisogna poi dotare gli agenti di Taser e di body cam sulle divise per rendere il loro lavoro efficace, ma anche sicuro per i cittadini e per se stessi. E a chi aggredisce i poliziotti, io dico chi mette le mani addosso al poliziotto mette le mani addosso allo Stato". (Com)