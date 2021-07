Covid: Palù (Aifa), ancora non si conosce ospite intermedio, non passa da pipistrello a uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento sull'origine del Covid-19 restano in campo "due ipotesi: che il virus sia passato dal pipistrello all'uomo o quella dell'incidente di laboratorio che sono avvenuti in tutto il mondo". Lo ha detto Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nel corso dell'audizione presso commissioni riunite Esteri e Affari sociali della Camera per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di Sars-Cov-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'Oms per evitarne la propagazione nel mondo. C'è una "stranezza di questo coronavirus che per il 98 per cento è identico a quello del pipistrello cinese detto a 'ferro di cavallo' rinvenuto circa 10 anni in Sud Est della Cina, ma per ora non abbiamo trovato un ospite intermedio", infatti "questi virus non passano dal pipistrello all'uomo", ha spiegato il virologo. La "seconda stranezza del Covid-19 è che pur essendo al 98 per cento identico al virus del pipistrello, si differenzia per alcuni amminoacidi che fanno sì che riconosca i ricettori umani da una parte e non infetti più il pipistrello dall'altra" il virus "si è evoluto e non riesce a rientrare nel suo ospite", ha spiegato. (Rin)