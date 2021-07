Lavoro: Draghi, pronti a politiche attive per far acquisire conoscenze per professioni del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intendiamo mettere in campo politiche attive del lavoro che permettano a chi non ha un’occupazione di acquisire le conoscenze necessarie per le professioni del futuro. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi all'adunanza solenne dell'Accademia Nazionale dei Lincei, a chiusura dell'Anno accademico. "Dobbiamo crescere di più anche per contenere l’aumento del debito. Se portiamo il tasso di crescita strutturale dell’economia oltre quello che avevamo prima della crisi sanitaria, saremo in grado di aumentare le entrate fiscali abbastanza da bilanciare l’aumento del debito che abbiamo emesso durante la pandemia", ha aggiunto Draghi, secondo cui potremo inoltre creare domanda aggiuntiva per le aziende, riducendo il rischio di default e dunque il costo dei programmi di garanzie statali sui debiti d’impresa. "Sono obiettivi non solo auspicabili, ma anche raggiungibili. (Rin)