Lavoro: Spada (Assolombarda), posti non si creano per decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una situazione così difficile, non aiuta un mercato del lavoro ingessato - per troppo tempo - dal blocco dei licenziamenti". Lo ha detto in apertura del suo intervento all'assemblea generale di Assolombarda a MilanoSesto presso le ex Acciaierie Falck il numero uno degli industriali lombardi, Alessandro Spada. "I posti di lavoro - ha proseguito - non si creano per decreto, ma con lo sviluppo economico e con la crescita delle aziende. E se vogliamo sostenere il cambiamento non possiamo imporre vincoli che impediscano di progettare il futuro". "Sia chiaro - ha poi precisato il presidente di Assolombarda - noi imprenditori non vogliamo il far West. Vogliamo regole intelligenti e vorremmo che si consolidasse il metodo del confronto continuo con le parti sociali". "Noi imprenditori, in questo momento, abbiamo il problema di aumentare e qualificare le persone. La soluzione sta nell'accelerare sulla riforma degli ammortizzatori sociali, delle politiche attive e della formazione professionale: i veri punti nodali per garantire l'occupabilità delle persone", ha detto Spada, ricordando che "Confindustria un anno fa ha presentato un documento organico di proposte, ma da allora non è accaduto nulla. Aspettiamo con ansia che il ministro Orlando presenti il suo progetto di riforma". "In Italia la spesa sostenuta per le politiche attive è stata nel 2018 di 7,4 miliardi di euro, contro i 17,8 miliardi della Francia e i 22,9 miliardi della Germania. È un divario inaccettabile", ha sottolineato il numero uno degli imprenditori lombardi, concludendo: "La migliore garanzia per il lavoratore deve stare nella forza della sua professionalità e non nell'ancoraggio a un determinato posto di lavoro".(Rem)