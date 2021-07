Cultura: a giugno +78 per cento visitatori per Grotte di Pastena, Collepardo e Pozzo d'Antullo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Grotte di Pastena, Collepardo e il Pozzo d'Antullo sono sempre più un polo d'attrazione per visitatori di ogni età. I suggestivi siti ipogei in provincia di Frosinone, che insieme costituiscono un unico grande patrimonio speleologico, sono valorizzati e tutelati dal 2019 dalla Regione Lazio con la gestione di Lazio crea in collaborazione con le amministrazioni locali. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. "Confrontando i dati di giugno 2019 con quelli del 2021 (nel 2020 a giugno le Grotte erano chiuse al pubblico per le misure di contenimento del contagio da Covid-19) si registra un incremento di visitatori pari a più 47 per cento per le Grotte di Pastena (2.256 visitatori nel 2021 e 1.533 nel 2019 con più 22 per cento di incassi) e a ben più 153 per cento per le Grotte di Collepardo e Pozzo d'Antullo (1.591 nel 2021 e 628 nel 2019 con più 91 per cento di incassi) con una media di più 78 per cento complessivi. Un risultato importante raggiunto grazie alle azioni di promozione, valorizzazione e animazione dei tre geositi". (segue) (Com)