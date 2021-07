Cultura: a giugno +78 per cento visitatori per Grotte di Pastena, Collepardo e Pozzo d'Antullo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando alla valorizzazione di questi luoghi straordinari da un punto di vista storico, naturalistico e culturale - dichiara il Capo di Gabinetto della Regione Lazio Albino Ruberti -. Visitare queste Grotte vuol dire fare un viaggio nel tempo non solo alla scoperta dei fenomeni naturali che hanno portato alla creazione di formazioni così affascinanti, ma anche nella storia degli uomini, con le testimonianze che i nostri antenati ci hanno lasciato e che questi siti ipogei hanno custodito fino a oggi. Siamo molto felici di accogliere anche quest'anno un numero così significativo di visitatori - prosegue Ruberti - e in particolare del successo delle Grotte di Collepardo in cui il 4 giugno abbiamo inaugurato il nuovo progetto di illuminazione firmato dalla lighting designer Chiara Carucci e il rinnovato percorso audioguidato con la voce di Donatella Bianchi. Ora continuiamo a lavorare affinché presto si possa migliorare l'esperienza di visita anche delle Grotte di Pastena perché tutte e tutti, dai più piccoli ai più grandi, possa godere di questi luoghi straordinari scoprendone la bellezza e, al contempo, rispettando l'ambiente". (segue) (Com)