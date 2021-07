Cultura: a giugno +78 per cento visitatori per Grotte di Pastena, Collepardo e Pozzo d'Antullo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rinnovato progetto illuminotecnico delle Grotte di Collepardo, infatti, non solo restituisce nuova luce allo spettacolo naturale del sito supportando l'esperienza di visita ma, grazie all'installazione di 198 punti luce a led, riduce anche il consumo energetico del 95 per cento e ha un minore impatto sulla biodiversità - aggiunge la nota della Regione Lazio -. Le tappe del percorso di visita di Collepardo, inoltre, dal 4 giugno sono accompagnate dalla voce di Donatella Bianchi, Presidente di WWF Italia, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, che ha realizzato due audioguide complete, una per i grandi e una dedicata ai più piccoli, per scoprire il patrimonio di biodiversità e di testimonianze archeologiche del geosito. Le tre Grotte ospitano anche un ricco calendario di eventi estivi: fino a settembre, concerti, teatro, clownerie, laboratori per grandi e bambini, ma anche escursioni naturalistiche, percorsi in bicicletta, visite guidate, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio e molto altro. Un programma dedicato a tutte le età e consultabile sul sito". (Com)