Cooperazione: Sereni in visita a Ciheam Bari, focus su sviluppo sostenibile

- La viceministra agli Esteri e alla Cooperazione internazionale Marina Sereni è in visita oggi alla sede italiana dell'organizzazione intergovernativa Ciheam (Center International de Hautes Études Agronomique Mediterranéennes), a Bari, dove ha incontrato i funzionari dell'istituto. Lo riferisce in un messaggio su Twitter la Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli Affari esteri, allegando delle foto della visita e sottolineando che Ciheam Bar è un "partner chiave" della Cooperazione italiana. Nella visita, la ministra ha assistito alla presentazione delle attività e iniziative realizzate dall'istituto per promuovere lo sviluppo sostenibile in Africa, Medioriente, Asia e Balcani. "La Dichiarazione di Matera del G20 ha raccolto grande consenso nella comunità internazionale", ha osservato Sereni durante la visita, ricordando che "la pandemia ha avuto un impatto diretto sull'alimentazione a livello globale e per questo l'Italia ha messo la sicurezza alimentare al centro dell'agenda internazionale".(Res)