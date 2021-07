Tunisia: la nuova ondata di Covid compromette la stagione turistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova ondata di contagi del coronavirus Sars-CoV-2 rischia di compromettere la stagione turistica, fondamentale per risollevare un’economia in ginocchio. L’aumento esponenziale del numero dei contagi e dei decessi in tutti i governatorati ha portato la pressione sulle strutture sanitarie pubbliche e private a un livello critico. Alla luce delle limitate capacità residue del sistema sanitario tunisino di far fronte ad un ulteriore aumento di pazienti in rianimazione, la Farnesina ha raccomandato di posticipare tutti i viaggi non essenziali. La normativa italiana attuale, peraltro, non consente spostamenti per turismo verso la Tunisia. A partire da oggi, primo luglio, è in vigore in tutto il Paese il coprifuoco notturno dalle ore 20:00 alle ore 05:00; divieto di assembramento; rinvio di eventi e manifestazioni pubbliche; istituzione di zone rosse locali in base all’andamento dei contagi. Fino al 14 luglio, la regione della Grande Tunisi entrerà nuovamente sotto “lockdown”: è vietato circolare, salvo che per estrema necessità, o per le richieste connesse allo svolgimento degli esami nazionali e universitari. (segue) (Tut)