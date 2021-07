Tunisia: la nuova ondata di Covid compromette la stagione turistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 21 giugno 2021, peraltro, le Autorità locali hanno decretato un confinamento generalizzato e coprifuoco dalle ore 17:00 alle ore 05:00 in quattro Governatorati: Kairouan, Siliana, Zaghouan e Béjà. E’ stato disposto il confinamento mirato nei governatorati dove si registrano 400 casi positivi ogni 100.000 abitanti. L’aggravarsi della situazione epidemiologica segue il sostanziale fallimento della campagna vaccinale: appena il 5 per cento della popolazione è immunizzata, con mezzo milioni di cittadini immunizzati con due dosi. Persino il primo ministro Mechici è risultato positivo al Covid-19, nonostante si sia vaccinato il mese scorso con una dose di Pfizer. Il premier tunisino è peraltro in atteso a inizio luglio in visita in Italia. La presidenza tunisina non menziona esplicitamente quali visite verranno annullate, ma è probabile che il premier dovrà restare in osservazione per almeno due settimane. (segue) (Tut)