Tunisia: la nuova ondata di Covid compromette la stagione turistica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione economica nel Paese nordafricano è da mesi sotto la lente d’ingrandimento delle istituzioni finanziarie internazionali. Il Fondo monetario internazionale sta negoziando un nuovo maxi-programma di prestito del valore complessivo di circa 4 miliardi di dollari, condizionato però all’approvazione di ampie riforme. Ma la nuova ondata di coronavirus rischia di compromettere in modo drammatico la stagione turistica, fondamentale per rimpinguare le riserve in valuta estera, a loro volta fondamentali per controllare l’andamento dell’inflazione, la stabilità del dinaro e, più in generale, disinnescare le tensioni sociali. Come se non bastasse, la situazione politica continua ad essere contraddistinta dalla grave crisi che contrappone le tre “presidenze” del Paese nordafricano in due blocchi opposti: da una parte il capo dello Stato, Kais Saied, arroccato nelle sue rigide posizioni anti-corruzione, a favore di una sostanziale “tabula rasa” dei partiti che hanno dominato la scena politica dopo la rivoluzione del 2011; dall’altra il primo ministro Hichem Mechichi e il presidente del Parlamento, Rached Ghannouchi, quest’ultimo anche leader di Ennhada, il partito islamita legato alla Fratellanza musulmana, intenzionati a proseguire l’alleanza con i liberisti di Nabil Karaoui, magnate dei media accusato di corruzione ed evasione fiscale recentemente uscito dal carcere per la scadenza dei termini massimi consentiti dalla legge per la custodia cautelare. (Tut)