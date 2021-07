Armenia: premier Pashinyan, stime crescita economica al 6 per cento per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni di crescita economica dell’Armenia per il 2021 sono state riviste dal 3,2 al 6 per cento. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan durante una riunione del governo. "Ma è importante che, in linea con queste cifre, venga effettuata una corretta riscossione delle entrate del bilancio statale in modo da registrare un'eccedenza a partire dal primo trimestre", ha affermato il premier. Il presidente del Comitato delle entrate statali, Edvard Hovhannisyan, ha osservato che nel primo trimestre del 2021 sono stati raccolti oltre 750 miliardi di dram (1,27 miliardi di euro) di entrate fiscali, nonostante la quota prevista era pari a 683 miliardi di dram (1,16 miliardi di euro). Hovhannisyan ha affermato che nel primo trimestre del 2021 sono state effettuate 24 miliardi di transazioni in più rispetto al primo trimestre del 2020. (Rum)