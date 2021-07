Lavoro: Draghi, migliorare partecipazione di giovani e donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario migliorare la partecipazione al mercato del lavoro di giovani e donne. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi all'adunanza solenne dell'Accademia Nazionale dei Lincei, a chiusura dell'Anno accademico. "Perché se è vero che non si può avere coesione sociale senza crescita, è anche vero che non si può avere crescita senza coesione sociale. I giovani sono i più esposti alle fragilità della nostra economia. Al sud, circa uno su tre non studia e non lavora. È importante favorire la transizione fra scuola e lavoro", ha aggiunto il premier, secondo cui occorre dotare le scuole di programmi che permettano agli studenti di investire presto su competenze specifiche, in linea con i loro talenti e le loro aspirazioni.(Rin)