Lombardia: Fontana, Regione sempre al fianco delle imprese

- Come ha sottolineato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana durante il suo intervento all'assemblea generale di Assolombarda a MilanoSesto, "Regione Lombardia continua a essere al fianco delle sue imprese per farsi interprete delle loro esigenze e sostenerle: non secondo la logica 'del sussidio', ma del supporto e del dialogo". "Sostegno al credito, attrattività e internazionalizzazione, innovazione e digitalizzazione – ha aggiunto Fontana - sono alcuni dei settori verso cui si indirizzano le politiche regionali". (Rem)