Vaticano: Francesco nomina monsignor Fernando García Cadiñanos vicario di Mondoñedo-Ferrol

- Il Santo Padre ha nominato vescovo della diocesi di Mondoñedo-Ferrol in Spagna, monsignor Fernando García Cadiñanos, del clero di Burgos, finora vicario generale. A comunicarlo la Sala Stampa della Santa Sede. Monsignor Fernando García Cadiñanos è nato a Burgos il 7 maggio 1968. Ha conseguito gli studi di filosofia e teologia presso il seminario maggiore di Burgos. Ha ottenuto la licenza in teologia dogmatica presso la Facoltà di teologia di Burgos e la licenza in scienze sociali presso la Pontificia università gregoriana, specializzandosi in Dottrina sociale della chiesa ed in etica sociale. È stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1993. Dopo l'ordinazione sacerdotale è stato vicario parrocchiale di Santa Catalina ad Aranda de Duero, delegato diocesano per la pastorale del lavoro, parroco di Solarana e di Villalmanzo, fondatore e segretario del Dipartimento diocesano di formazione sociopolitica alla Fede, arciprete di Arlanza, parroco di Nuestra Señora de las Nieves, delegato episcopale per la Caritas dal 2015 e vicario generale dal 2016 ad oggi. (Civ)