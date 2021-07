Francia: sindaca Parigi Hidalgo, su candidatura a presidenziali mi esprimerò in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha dichiarato che annuncerà in autunno la sua decisione sulla eventuale candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2022. Dopo l'estate "saremo in un altro tempo politico, in un altro momento rispetto a questa decisione e mi assumerò le mie responsabilità", ha detto Hidalgo ai microfoni dell'emittente televisiva "France 2". La prima cittadina di Parigi si è poi detta "preoccupata" dalla situazione della Francia. "Sono mesi che lavoro, che lavoro con esperti, che incontro francesi (...), ho cominciato un tour della Francia", ha detto Hidalgo. (Frp)