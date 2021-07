Covid: assessore Lazio a tifosi inglesi, non partite, si rischia anche denuncia penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi vi sconsigliamo la partenza: è inutile venire a Roma, perché in Italia vige un’ordinanza che impone una quarantena di 5 giorni per chi sbarca dal Regno Unito. E’ semplice, anzi, matematico, che chi non si è già messo in viaggio ed è arrivato in Italia, non può assolutamente vedere la patita all’Olimpico. Infatti verrà rimandato indietro”. E’ l’appello dell’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato in una intervista al Messaggero ai tifosi inglesi che hanno intenzione di assistere alla gara degli Europei all’Olimpico Inghilterra Ucraina. Chi si presenta allo stadio senza aver fatto la quarantena rischia “Anche una denuncia penale per il reato di epidemia colposa, se è positivo e se è consapevole di essersi ammalato”. (Rer)