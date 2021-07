Montenegro-Nord Macedonia: ministro Interno Spasovski oggi in visita a Podgorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno della Macedonia del Nord, Oliver Spasovski, si trova oggi in visita ufficiale in Montenegro. Secondo quanto precisa una nota del dicastero macedone, la visita durerà fino al 3 luglio. In agenda è previsto un incontro fra Spasovski e l'omologo montenegrino Sergej Sekulovic. Nella giornata di domani Spasovski parteciperà al Forum ministeriale regionale organizzato a Podgorica nell'ambito dell'iniziativa Marri (Iniziativa regionale per migrazioni, asilo e rifugiati). (Seb)