Covid: assessore Lazio, Uefa controlli biglietto aereo di tifosi inglesi per violazione quarantena

- Sarebbe utile che la Uefa, ai tornelli dell’Olimpico, verificasse anche la carta d’imbarco dei tifosi per avere la certezza della data di arrivo e della quarantena svolta in un luogo sicuro. Quindi un controllo ulteriore accanto a quelli già previsti per il biglietto nominativo, il green pass, l’esito del tampone e la temperatura. Perché la federazione europea deve permettere alla città di Roma di essere in condizione di ospitare un evento così importante senza correre rischi. E’ la proposta dell’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato in una intervista al Messaggero in merito alla possibilità dell’arrivo di tifosi inglesi per la gara Inghilterra Ucraina all’Olimpico per gli Europei di calcio. (Rer)