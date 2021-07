Turchia: da oggi Ankara ufficialmente fuori dalla Convenzione di Istanbul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è stata il primo Paese a ratificare la Convenzione e il primo ad abbandonarla. Le fasce conservatrici che nel Paese si oppongono al trattato ritengono che esso mini l’unità della famiglia, incoraggi il divorzio e sia utilizzato dalla comunità Lgbt per “ottenere una più ampia accettazione” nella società. Secondo le autorità turche, ciò nonostante, il Paese persegue una “sincera lotta” per la reputazione e la dignità delle donne, e la soluzione “risiede nelle nostre tradizioni e nei nostri costumi”, come ha affermato all’indomani del decreto presidenziale il vicepresidente turco, Fuat Oktay. Siglata nel maggio 2011, la Convenzione offre un quadro legale per proteggere le donne dalla violenza e promuovere l’uguaglianza di genere, tramite leggi, istruzione e sensibilizzazione. I quattro principi chiave del trattato, ovvero prevenzione, protezione, prosecuzione penale e coordinamento di politiche, mirano a fornire una struttura comprensiva per la lotta alla violenza di genere. Il trattato è stato siglato e ratificato ad oggi da 34 Paesi, sui 47 membri del Consiglio d’Europa; gli unici Paesi che non l’hanno ancora firmato sono l’Azerbaigian e la Russia. Anche il Messico, che nell’organizzazione internazionale ha lo stato di osservatore, ha espresso la sua intenzione di far parte della Convenzione. (Tua)