Scuola: MI, 130 milioni per interventi edili su palestre e mense (2)

- "Da subito abbiamo voluto imprimere un’accelerazione - dichiara il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi - per assegnare velocemente le risorse per l’edilizia scolastica e far partire quanto prima i cantieri. Da inizio mandato abbiamo autorizzato circa 2,6 miliardi, una quantità di risorse considerevole per la messa in sicurezza delle strutture e anche per ripensare i luoghi di apprendimento. Con queste nuove misure potremo dare risposte a situazioni di maggiore difficoltà, potenziare il tempo pieno e rendere sempre di più la scuola presidio per la comunità. Stiamo lavorando in maniera strategica, usando tutti i fondi che abbiamo già sul tavolo e programmando al meglio le azioni da portare avanti con il Pnrr, con l’obiettivo di garantire pari opportunità a tutte le studentesse e a tutti gli studenti". Il ministro dell’Istruzione ha firmato anche un decreto per 50 milioni di investimento Inail per la costruzione di scuole innovative nelle aree interne e il decreto per l’individuazione dei criteri per l’assegnazione di 12,5 milioni, quale quota annua dell’otto per mille per interventi urgenti. Il ministero pubblicherà i relativi avvisi nei prossimi giorni. (segue) (Com)