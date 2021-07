Covid: assessore Lazio, variante Delta al 10 per cento, sarà predominante entro agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Delta “come ci ha spiegato l’autorità europea sulle infezioni Ecb, è destinata a diventare entro agosto la variante dominante della malattia. Anche in Italia. Adesso nel Lazio siamo al 10 per cento, ma questo numero è destinato a salire. Anche per questo stiamo accelerando la campagna vaccinale per arrivare proprio a inizio agosto a immunizzare, con prima e seconda dose, almeno il 70 per cento della popolazione del Lazio”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato in una intervista al Messaggero.(Rer)