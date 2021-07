Haiti: un giornalista e una militante uccisi da uomini armati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno espresso "grande preoccupazione" per il livello di insicurezza legato alla violenza delle gang che si registra ad Haiti. In un comunicato, diffuso dall’ambasciata Usa nel Paese, gli Usa “condannano la sistematica violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei residenti di comunità come Cité Soleil, La Saline, Bel Air, Martissant, Village de Dieu e Delmas” e “gli attacchi ai giornalisti”. Gli Stati Uniti “chiedono al governo di Haiti di proteggere i suoi cittadini arginando la violenza delle gang e assicurando alla giustizia i responsabili”. (segue) (Mec)