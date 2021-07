Haiti: un giornalista e una militante uccisi da uomini armati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento elettorale giunge in un clima di forte crisi politica e istituzionale. L'opposizione e i gruppi della società civile sostengono che il mandato del presidente haitiano Jovenel Moise è terminato il 6 febbraio di quest'anno, come stabilito dal Consiglio Superiore della Magistratura di Haiti, e insistono sulla nomina di un presidente provvisorio. Moise, tuttavia, ha finora rifiutato di dimettersi. Alla crisi politica si aggiunge un aumento della povertà e dell'insicurezza. Secondo stime delle Nazioni Unite circa 4,4 milioni di persone o il 40 per cento della popolazione haitiana avranno bisogno di assistenza umanitaria nel 2021. (segue) (Mec)