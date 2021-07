Haiti: un giornalista e una militante uccisi da uomini armati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione degli stati americani (Osa) ha raccomandato alle autorità di Haiti la nomina di un nuovo primo ministro e di un nuovo gabinetto ministeriale "che abbiano la fiducia del popolo haitiano" in vista delle elezioni generali in programma a settembre. E’ quanto si legge nell’informativa da una missione svolta dall’Osa nel Paese. L’organismo panamericano raccomanda anche la nomina di nuovi membri del Consiglio elettorale provvisorio e l’adozione di misure volte a ristabilire un clima di sicurezza nel rispetto degli obblighi in materia di diritti umani. Tutti gli attori incontrati dalla missione, si legge nell’informativa, hanno espresso grande preoccupazione per il deterioramento della situazione della sicurezza nel Paese. (Mec)