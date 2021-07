Omofobia, Laforgia( LeU): grave affermazione, Parisotto si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono gravissime le affermazioni di Antonia Parisotto, consigliera comunale di Forza Italia a Cesano Boscone, che ha definito il Pride di sabato scorso a Milano “un ritrovo di disadattati, soggetti schizoidi, in piena crisi dissociativa”. Parole intrise di omofobia e discriminazione pronunciate in una sede istituzionale e per questo ancora più irricevibili. La consigliera si dimetta, immediatamente." Lo dice in una nota il Senatore di LeU Francesco Laforgia. (Com)