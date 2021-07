© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non credo che la crisi M5s causerà tensioni nel governo perché siamo impegnati su temi concreti e cose da fare". Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in collegamento con RaiNews24. "In Parlamento il discorso è diverso ma la maggioranza è molto ampia, non vedo problemi", ha poi aggiunto.(Rin)