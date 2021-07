Regno Unito: pressione sul governo per aumentare sicurezza Covid nelle ultime fasi Euro 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta la pressione sul governo britannico per aumentare le misure di sicurezza Covid intorno alle partite delle ultime fasi del campionato europeo di calcio, che si terranno allo stadio londinese di Wembley. Public Health Scotland, ente pubblico che si occupa di monitorare lo stato della salute pubblica in Scozia, ha infatti riportato che quasi 1.300 tifosi scozzesi sono risultati positivi al ritorno da Londra, dopo che vi si erano recati per assistere ad una partita. A questo si aggiunge il fatto che numeri pubblicati da Public Health Scotland nella giornata di ieri suggeriscono che 1.991 persone risultate positive al Covid avevano assistito ad almeno un incontro degli europei durante il proprio periodo di infezione, quando "potrebbero aver inconsciamente trasmesso la propria infezione ad altri". Quasi i due terzi dei casi hanno riportato di aver viaggiato a Londra per un incontro di Euro 2020, tra cui 397 che hanno assistito ad Inghilterra-Scozia del 18 giugno, il 15 per cento dei 2.600 tifosi presenti allo stadio.(Rel)