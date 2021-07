Cultura: dal 3 luglio al via visite serali alle Terme di Caracalla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le monumentali vestigia delle Terme di Caracalla splendono al chiarore della luna, grazie a un ciclo di aperture serali con inaugurazione il 3 luglio, la Notte dei Musei, a ingresso a un euro con prenotazione obbligatoria, fino al 22 luglio e dal 2 al 25 settembre, dalle ore 20 alle ore 23. A cura della Soprintendenza Speciale di Roma in collaborazione con Electa, Tenera è la notte alle Terme di Caracalla presenta alcune novità. Per la prima volta i visitatori potranno scegliere di visitare di notte il suggestivo sito delle Terme in due modi: o con una visita semplice, una passeggiata “libera” tra i grandi mosaici e i resti delle vasche, la decorazione architettonica, le palestre, la natatio e il frigidarium, oppure con una visita guidata che consentirà anche di scoprire i sotterranei, il Mitreo e la Mela Reintegrata di Pistoletto. Inoltre durante la serata di giovedì 8 luglio i visitatori potranno assistere alla performance Frigidarium21 di Riccardo Vannuccini con la compagnia le Scarpe di van Gogh. (segue) (Com)