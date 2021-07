Cultura: dal 3 luglio al via visite serali alle Terme di Caracalla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le Terme di Caracalla sono un’inesauribile fonte di meraviglia, che viene esaltata dall’atmosfera delle sere d’estate – dichiara in una nota Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma – Finalmente riapriranno e saranno visitabili anche i sotterranei, che racchiudono il cuore pulsante dell’intero impianto termale e che costituiscono il valore aggiunto al percorso in superficie”. I sotterranei delle Terme, conservati per circa sei chilometri, sono un dedalo di grandi gallerie carrabili che corre sotto l’edificio, esempio unico dell’alto livello tecnologico raggiunto dagli antichi romani. Restaurati nel 2019, ospitavano tutti i depositi di legname, un mulino, il Mitreo, l’impianto di riscaldamento, quello idrico, nonché una fitta rete di piccole gallerie che serviva per la posa delle tubazioni in piombo e la gestione dell’acqua. Sempre nei sotterranei è possibile ammirare un Antiquarium con i più bei frammenti architettonici dell’edificio, superstiti dalle spoliazioni cinquecentesche e, in una galleria minore, la Mela Reintegrata di Michelangelo Pistoletto, secondo dono del maestro al monumento dopo il Terzo Paradiso, che si può ammirare in un’aiuola del grande giardino. (segue) (Com)