Cultura: dal 3 luglio al via visite serali alle Terme di Caracalla (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opere di Pistoletto testimoniano la vocazione all’arte contemporanea che da sempre caratterizza le Terme di Caracalla, arricchite negli ultimi anni dalle mostre e le installazioni di Antonio Biasiucci, Mauro Staccioli, Fabrizio Plessi. “La proposta diversificata per la fruizione serale delle Terme, permetterà a tutti di scegliere le modalità più adatte alle proprie esigenze – secondo il direttore del monumento Mirella Serlorenzi -. In quest’estate di ripartenza diventa l’occasione per conoscere o riscoprire uno dei luoghi più maestosi e poetici della città”. Le visite si svolgeranno nel rispetto delle norme di distanziamento e contingentamento con prenotazione obbligatoria, anche il giorno stesso, per un massimo di 20 persone a turno di visita. (Com)