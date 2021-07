Francia: perquisiti uffici del guardasigilli Dupond-Moretti per "conflitto di interessi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina è stata effettuata una perquisizione al ministero della Giustizia francese nell'ambito di un'inchiesta per conflitto di interessi riguardante il guardasigilli Eric Dupond-Moretti. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Le Parisien". Le perquisizioni sono state condotte da tre magistrati della Corte di Giustizia della Repubblica francese. Dupond-Moretti è al centro di una denuncia presentata da tre sindacati della magistratura e dall'associazione Anticor, che lo accusano di aver sfruttato il suo ruolo di ministro in dossier che ha trattato come avvocato. (Frp)