- Papa Francesco, con i leader delle Chiese cristiane libanesi, ha dato il via alla giornata di preghiera e riflessione sul Libano recitando il Padre nostro in arabo nella Basilica Vaticana. Successivamente il gruppo è sceso nella cripta per pregare davanti alla tomba di San Pietro. Con questo primo momento di raccoglimento è iniziata la giornata dedicata al Paese dei cedri (Civ)