Spagna: ministra Difesa, se non si cambia Costituzione, impossibile referendum in Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referendum in Catalogna non avrà luogo se coloro che lo difendono non riusciranno a convincere i tre quinti di questo Parlamento a modificare l'articolo 2 della Costituzione spagnola. Lo ha affermato la ministra della Difesa, Margarita Robles, in un'intervista televisiva ad "Antena 3", aggiungendo come questo processo sia "molto lungo e complicato". A questo proposito, Robles ha chiarito che ogni forza politica "può difendere ciò che ritiene opportuno", ma in particolare un governo "deve agire all'interno del quadro costituzionale". In tal senso, la ministra ha evidenziato che la concessione degli indulti ai nove indipendentisti catalani condannati per il referendum illegale del 2017 "è un potere che è riconosciuto all'esecutivo", mentre la grazia "è qualcosa che è vietato dalla Costituzione". (Spm)