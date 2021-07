Imprese: Profumo (Leonardo), innovazione driver di crescita primario nei prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esigenza di presidiare le tecnologie strategiche per la sicurezza del Paese richiede una visione di lungo periodo, e la capacità di progettare, produrre e gestire i prodotti lungo l’intero ciclo vitale utilizzando il digitale. Così Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, intervenuto oggi al primo workshop sull’innovazione tecnologica della Marina militare. “All’interno del nostro piano strategico abbiamo identificato l’innovazione digitale come uno dei principali driver di crescita dei prossimi anni: in quest’ottica un elemento fondamentale è rappresentato dallo sviluppo di una capacità autonoma di supercalcolo”, ha detto, richiamando il supercomputer Davinci-1 di Leonardo che contribuirà a garantire “la sovranità del dato a livello nazionale, in maniera propedeutica alla futura integrazione nel cloud europeo Gaia-X”. (Rin)