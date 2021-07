Spagna: ministra Salute, non è possibile abbassare guardia su Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna si è sempre più vicini a mettere all'angolo il coronavirus ma non è possibile abbassare la guardia ed i dati dell'ultima settimana lo dimostrano. Lo ha affermato la ministra della Salute, Carolina Darias, in una conferenza stampa al Senato dopo la riunione del Consiglio interterritoriale del sistema sanitario nazionale (Cissn), invitando in particolare le persone con meno di 40 anni a comportarsi in modo "responsabile e prudente" di fronte all'aumento dei contagi che si sono registrati negli ultimi giorni. "Sappiamo che hanno voglia di uscire, sono stati molti i sacrificio e lo capiamo, ma dobbiamo tornare ad abbassare l'incidenza accumulata" per raggiungere l'obiettivo di meno di 50 casi (ora 117) ogni 100 mila abitanti. La ministra ha spiegato che l'aumento dei contagi si è verificato, in particolare, tra i giovani che non hanno ancora raggiunto tassi di vaccinazione sufficienti. "Nei gruppi con alta copertura, si mantiene una tendenza al ribasso, ma il resto mostra un aumento della trasmissione elevata, soprattutto dai 16 ai 30 anni", ha spiegato Darias.(Spm)