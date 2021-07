Omofobia: Roggiani (Pd), consigliera Parisotto chieda scusa o si dimetta, parole inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla consigliera cesanese di Forza Italia, Antonia Parisotto, parole disgustose e fuori tempo. Affermazioni inqualificabili e intollerabili per un'esponente delle istituzioni, pronunciate - per giunta - durante il Consiglio comunale. Quanto accaduto ieri sera, assieme alle aggressioni violente e omofobe che si sono registrate a ridosso del Pride, dimostrano ancora di più che c'è bisogno di una legge per punire chi offende e denigra la comunità arcobaleno. Si rassegni la destra: andremo avanti perché il nostro Paese si liberi di questa mentalità retrograda e malsana. Tutta la nostra solidarietà all'assessore Ilaria Ravasi per l'odioso attacco personale ricevuto, mentre la consigliera Parisotto chieda scusa e si dimetta". Lo afferma in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani, in merito alle parole pronunciate dalla consigliera di Forza Italia, Antonia Parisotto, all'inizio del Consiglio comunale di ieri sera a Cesano Boscone, che ha chiesto la parola per "fatto personale" e ha attaccato l'assessore alle Pari opportunità Ilaria Ravasi, per il Patrocinio concesso al Pride Milano, definendo i gay come “Psichiatrici disadattati con un che di sulfureo".(Com)