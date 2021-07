Difesa: Giordo (Fincantieri), Fremm grande successo dell’industria navale italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria navale italiana ha raggiunto negli ultimi anni risultati importanti anche sul mercato internazionale: non solo grazie alla capacità del comparto e della filiera, ma anche perché attraverso la sinergia con la Marina militare siamo riusciti a sviluppare un prodotto estremamente competitivo come la Fremm, che ad oggi rappresenta il “top” tecnologico e operativo del mondo. Così Giuseppe Giordo, direttore generale della divisione Navi militari di Fincantieri, intervenuto oggi al primo workshop sull’innovazione tecnologica della Marina militare. “Dobbiamo essere orgogliosi di questi successi: credo che se riuscissimo a studiare una risposta concreta agli equilibri operativi, che garantisca anche la cattura di clienti internazionali, potremmo rendere l’industria più competitiva e garantire un ritorno maggiore per il Paese”, ha detto, sottolineando la necessità di una pianificazione efficace. (Rin)