Russia: Putin firma legge che obbliga società straniere del settore Ict ad aprire filiali nel Paese

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato una legge che obbliga le grandi aziende straniere del settore Ict ad aprire filiali o uffici di rappresentanza in Russia. Il documento, pubblicato oggi sul portale ufficiale per le informazioni normative, è stato presentato alla Duma di Stato il 21 maggio da un gruppo di deputati della commissione per la politica dell'informazione e dal senatore Aleksej Pushkov. Le nuove norme riguardano i proprietari di risorse internet, il cui numero di utenti giornalieri in Russia supera le 500mila unità. Le società che rientreranno nell'ambito di applicazione della legge dovranno creare filiali, aprire uffici di rappresentanza o istituire entità legali nella Federazione Russa a partire dal primo gennaio 2022. Le entità "rappresenteranno pienamente gli interessi della casa madre". Vengono inoltre introdotte una serie di misure di ritorsione applicabili nel caso in cui la società non si conformi alla legislazione russa, inclusa, come ultima risorsa, il blocco parziale o completo. L'elenco preliminare delle risorse internet, i cui proprietari potrebbero essere obbligati ad aprire filiali in Russia, comprende 20 nomi di aziende note: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch.tv, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, Google, Bing.com, Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, negozi online Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com e Wikipedia.org. (Rum)