Sardegna: domani presentazione della XXX edizione di Rocce Rosse Blues

- Sarà ufficialmente presentata il prossimo venerdì 2 luglio alle 11 alla Mediateca del Mediterraneo di Cagliari la XXX edizione di Rocce Rosse Blues, l'ormai tradizione appuntamento con la grande musica dell'estate ogliastrina. Il cartellone che prevede 15 concerti, appuntamenti imperdibili con i grandi protagonisti delle variegatissime sonorità internazionali. Una programmazione intensa per tutto il mese di agosto, tra gli immancabili spettacoli jazz, blues, pop, world music, musica popolare ricchi di contaminazioni con il folk o le influenze del rock e della sperimentazione, con i fuoriclasse della scena musicale nazionale e internazionale, coinvolti tra melodie suadenti, esotiche, frenetiche e folli, ma soprattutto sotto l'influsso del magico cielo d'Ogliastra. Cagliari e Ulassai, i due cuori di Rocce Rosse Blues, luoghi simbolo e location da cui partire che il Festival ha scelto quale straordinaria destinazione per rivolgersi al pubblico e svelare il programma dell'edizione 2021, raccogliendo la sfida di rivelare il festival che compie trent'anni di musica con la capacità di coniugare un programma multidisciplinare di qualità ai luoghi eccezionali che sono testimoni dell'identità storica e culturale e con la testimonianza appassionata di chi il Festival l'ha creato e continua a rinnovarlo e svilupparlo, anno dopo anno. Tra le note della musica dell'edizione numero XXX, un messaggio di forte collaborazione possibile grazie al patrocinio il Comuni di Ulassai e Gairo, della Regione Autonoma della Sardegna - assessorato della Cultura, del Turismo, Fondazione di Sardegna e in collaborazione con Arst. (Rsc)