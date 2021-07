Roma: in corso operazioni per lo sgombero del campo nomadi La Monachina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso avvio questa mattina le operazioni per liberare il campo nomadi "La Monachina". Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, del Gruppo XIII "Aurelio", Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) e dell'Unità Spe (Sicurezza pubblica ed emergenziale), stanno provvedendo con l'identificazione e l'allontanamento di coloro ancora presenti all'interno dell'area. Poco più di una decina le persone trovate all'interno dei moduli, che progressivamente vengono accolti dal personale dei servizi sociali per l'avvio delle procedure previste per l'assistenza alloggiativa. (Rer)