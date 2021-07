Kosovo: segretario generale della Nato Stoltenberg oggi in visita a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si reca oggi in Kosovo per visitare la sede della missione Kfor e incontrerà i vertici istituzionali del Paese. Durante la visita, Stoltenberg incontrerà il comandante della Kfor, il generale Franco Federici, e il direttore del Team di consulenza e collegamento della Nato, il generale di brigata Frank Best. Il segretario generale avrà anche un confronto con le truppe schierate dai vari Paesi partecipanti alla missione. Nell’agenda di Stoltenberg sono presenti anche vari incontri bilaterali: con la presidente del Kosovo Vjosa Osmani; con il primo ministro Albin Kurti; e il ministro per le Comunità, Goran Rakic.(Alt)