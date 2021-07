Carceri: Sisto, sui fatti di Santa Maria Capua Vetere ci sarà indagine del ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere "è un tema delicato che merita chiarezza. I fatti sono accaduti nell'aprile del 2020, c'era un altro governo, parlare di responsabilità altrui non è bello. E' evidente che ci sarà un'indagine del ministero". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto (FI), ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. Il ministero "è entrato a piedi uniti sui fatti di Capua Vetere, quei fatti non si dovranno ripetere più", ha spiegato il sottosegretario che auspica più videosorveglianza "di tutti i corridoi delle carceri per tutelare sia i detenuti che la ottima polizia penitenziaria". (Rin)