Sardegna: opere pubbliche, diminuiscono le incompiute, da 66 del 2019 a 53 del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono passate da 66 (anno 2019) a 53 (anno 2020) le opere incompiute in Sardegna, con uno scarto di 13 opere pubbliche che testimonia l'impegno della Regione nella realizzazione di quelle infrastrutture strategiche ma bloccate. La forbice si allarga ancora di più se si prende in considerazione il dato del 2018, quando le opere pubbliche ferme erano 80 (34 per cento in meno in due anni). "I dati e le percentuali, elaborati sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni, raccontano il lavoro virtuoso svolto dalla Regione nel corso di questi due anni – spiega il presidente della Regione Christian Solinas -. La Sardegna ha avviato positivamente la stagione dello sblocco dei cantieri, arrivando a risultati importanti sia sul fronte della modernizzazione infrastrutturale e sia sulla realizzazione di interventi complessi fermi ormai da anni. L'attenzione per i territori – continua il presidente - si è manifestata anche e soprattutto attraverso la volontà di dare risposte immediate a comuni e agli enti locali anche sul fronte degli interventi da portare a compimento, per garantire sempre più servizi ai cittadini e alle cittadine sardi e per combattere mali atavici come lo spopolamento e l'isolamento dei territori", ha concluso evidenziando l'importante azione svolta per ridurre tempi di attuazione delle opere. (segue) (Rsc)