Sardegna: opere pubbliche, diminuiscono le incompiute, da 66 del 2019 a 53 del 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di opere di pertinenza comunale come scuole, piscine, palestre, asili nido, auditorium e parchi, oltre strade, ponti, viadotti; in alcuni casi si parla di interventi fermi da oltre vent'anni. "Le incompiute rallentano le economie dei territori e, laddove permangono a distanza di venti o trent'anni, rappresentano il fallimento della politica – evidenzia l'assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris -. Siamo impegnati ad accelerare quanto più possibile la realizzazione di interventi che riteniamo necessari per lo sviluppo economico della Sardegna. Far ripartire i cantieri significa rimettere in moto l'economia e creare occupazione, trovando nuove opportunità di lavorio anche per chi, in questa delicata fase storica, lo ha perso. Oggi più che mai – conclude l'assessore – siamo determinati nella volontà e nell'impegno di smuovere ciò che era paralizzato". L'assessore Salaris ha evidenziato anche l'importante lavoro che si sta portando avanti su alcune incompiute storiche come la diga di Cumbidanovu, sotto costante monitoraggio da parte della Regione, presente anche nell'ultimo elenco ma la cui progettazione verrà completare a breve (si prevede il riappalto entro l'anno). (Rsc)