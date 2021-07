Latina: concorso truccato alla Asl, due nuovi arresti, un politico e un dirigente azienda sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Stato e la Guardia di finanza di Latina hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal Gip del Tribunale nei confronti di un dirigente della Asl - già raggiunto da analoga misura cautelare lo scorso 21 maggio - e di un esponente politico locale, indagati a vario titolo per corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. Le indagini, delegate dalla Procura della Repubblica di Latina alla Squadra mobile - sezione Anticorruzione e al Nucleo di polizia Economico finanziaria della Guardia di finanza, si riferiscono in particolare alle irregolarità riscontrate nella procedura concorsuale riguardante il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale – Cat. D, indetto in forma aggregata tra la Asl di Frosinone, Latina e Viterbo. (segue) (Rer)